Смарт-часы Apple Watch Series 10 получат более крупный экран

Apple планирует значительные изменения для Apple Watch Series 10.

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По новым данным, часы получат более крупный экран, тонкий дизайн и улучшенную производительность.

Ожидается, что Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 3 получат более мощные процессоры. Однако, новые функции для здоровья, такие как мониторинг артериального давления и обнаружение апноэ сна, возможно, задержатся из-за проблем с надежностью.

Планируется, что новые Apple Watch будут представлены в сентябре вместе с iPhone 16. Неясно, будут ли они иметь юбилейное название «Apple Watch X» в честь 10-летия устройства или этот выпуск отложат до 2025 года.

Таким образом, пользователи получат улучшенную производительность и дизайн, но основные новые функции здоровья придется подождать.