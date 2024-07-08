В устрицах и мидиях выявили опасное стекловолокно

Устрицы и мидии содержат тревожно большое количество стекловолокна, заявили ученые. Исследование провели представители Брайтонского и Портсмутского университетов.

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Стеклопластик широко используется в производстве лодок. Этот материал считался безопасным для окружающей среды. Но новый анализ впервые показал – он способен разрушаться и загрязнять прибрежные воды, а также попадать в пищевую цепочку.

Частицы стеклопластика выявили в мягких тканях устриц и мидий, собранных у действующей верфи в Чичестер-Харбор (юг Англии). С помощью микро-рамановской спектроскопии ученые обнаружили 2740 частиц на килограмм в мидиях и 11 220 частиц на килограмм – в устрицах.

Стекловолокно, используемое с 1960-х годов, известно своей прочностью. Но утилизировать этот материал крайне сложно, и зачастую его просто выбрасывают. В результате в воду попадают мельчайшие частицы стекла. Вместе с морской водой они поступают в организму фильтрующих существ, таких как мидии и устрицы.

Это опасно не только для экосистем, но и для здоровья человека. Мидии и устрицы являются распространенным деликатесом. Блюдо считается полезным, но из-за высокого содержания стекловолокна может нанести вред здоровью, сообщает Journal of Hazardous Materials.

Другое исследование показало, что антарктические морские водоросли загрязнены микропластиком. Это опасно для видов, которые употребляют их в пищу.