Смартфон за 20 тысяч рублей: Realme 12 сравнили с Xiaomi Redmi Note 13

Известный техноблогер с более 1 млн подписчиков DimaViper рассказал, какой телефон лучше брать, если у вас бюджет 20 тысяч рублей: Xiaomi Redmi Note 13 или Realme 12.

Эксперт YouTube-канала DimaViper Live сравнил разные комплектации Xiaomi Redmi Note 13 и Realme 12. У Redmi это 6/128ГБ, у Realme — 8/512 ГБ.

Запустился из двух смартфонов быстрее Realme. В комплекте с Xiaomi вы получаете блок питания на 33 Вт, кабель, чехол, а с Realme — уже зарядку на 80 Вт, тоже кабель и чехол.

Экраны у смартфонов одинаковые по яркости и в целом по характеристикам. Процессор тоже стоит один и тот же: это Snapdragon 680. Чуть больше в AnTuTu набирает Realme, так как оперативной и внутренней памяти у него больше. С результатами тестирования вы можете ознакомиться на изображениях ниже.

Основная камера у Redmi — на 108 МП, у Realme — 50 МП. Но при этом у последнего есть оптическая стабилизация, а вот широкоугольной камеры нет по сравнению с Xiaomi Redmi Note 13.

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

© DimaViper Live

При этом разница по качеству камеры между этими смартфонами несущественная. Примеры снимков — выше.

По звучанию оба устройства за свои деньги отличные. Аккумулятор в обоих случаях на 5000 мА*ч, но заряжаться быстрее будет Realme.

Вывод

В целом оба смартфона — неплохие варианты за свою цену. Только у Xiaomi лучше брать версию с NFC.