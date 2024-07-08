ИИ улучшит фото с камеры флагманского Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung планирует значительное обновление камеры для Galaxy S24 Ultra в августе 2024 года.

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В июне сообщалось, что обновление One UI 6.1.1 улучшит работу камеры в условиях открытого пространства. Это обновление ожидается на мероприятии Unpacked, которое пройдет 10 июля в Лувре в Париже.

Популярный инсайдер IceUniverse сообщил, что августовское обновление для Galaxy S24 Ultra принесет множество улучшений для камеры.

Ожидаются оптимизация HDR, уменьшение избыточной обработки и переэкспозиции, улучшение баланса белого и оптимизация лиц и зума при видеосъемке.

Однако, по словам источника, обновление не затронет режимы телесъемки и ночного режима при увеличении свыше 10x. Надеемся, что все оптимизации будут завершены в августе и обновление будет выпущено вовремя.