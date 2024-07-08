Стали известны европейские цены на кольца Samsung Galaxy Ring

Сразу два инсайдерских ресурса WinFuture и Dealabs, получили от розничных продавцов информацию о рекомендованных ценах на «умные» кольца Samsung Galaxy Ring, которые будут представлены 10 июля на мероприятии Galaxy Unpacked в Париже. Поэтому приводятся цены для Европы.

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Так, по данным инсайдеров, цены актуальны прежде всего для Франции и Европы, где Galaxy Ring начнут продавать в первую очередь. Стоимость носимых гаджетов составит 449 евро.

Galaxy Ping будут доступны в 9 размерах (5-13) и трёх цветах: чёрном, серебристом и золотом. Во Франции и других странах Европы кольца начнут продаваться 19 июля. Какой график продаж может быть в США, не уточняется.