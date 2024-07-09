Опровергнуто влияние вулканов на развитие человека

Международная группа исследователей опровергла гипотезу, согласно которой древнее извержение вулкана повлияло на развитие ранних культурных инноваций человека современного анатомического типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Ученые проанализировали культурные останки ранних Homo sapiens, найденные в пещере Кастельчивита на юге Италии. В частности, были изучены артефакты, оставленные до извержения вулкана, известного как кампанский игнимбрит, произошедшего около 40 тысяч лет назад на Флегрейских полях.

Благодаря вулканическому пеплу в пещере Кастельчивита сохранилась археологическая последовательность с высоким разрешением, что позволило провести детальный анализ методов изготовления каменных орудий труда.

Анализ показал, что культурное развитие в Кастельчивите предшествовало как вулканическим отложениям, так и поздней фазе холодного климата, известной как Heinrich Stadial 4. Наиболее значимым культурным новшеством стало производство миниатюрных каменных наконечников, предназначенных для многокомпонентного метательного оружия.

Кроме каменных орудий, было обнаружено более сотни морских раковин, собранных на средиземноморских берегах и использованных в декоративных целях. Эти находки ставят под сомнение прежние предположения, что стихийные бедствия и похолодания были главными факторами изменений в образе жизни охотников и собирателей.

Вместо этого исследователи выдвигают гипотезу, что культурные инновации среди ранних Homo sapiens возникли благодаря механизмам культурной передачи и созданию крупных сетей, простиравшихся за пределы Альп.