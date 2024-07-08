Хакеры атаковали компании РФ, взломав системы управления лифтами

Хакеры из восточноевропейской группировки Lifting Zmiy атаковали компании РФ через серверы, которые управляют лифтами в подъездах. Об этом, ссылаясь на материалы Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар», сообщает агентство РБК.

Преступники взломали контроллеры, используемые в автоматизированных системах управления и диспетчеризации лифтов, и разместили на них серверы, которые затем применили для атак на другие цели.

Среди объектов атак хакеров Lifting Zmiy были, в частности, компании государственного сектора, фирмы, работающие в сфере интернет-технологий и телекоммуникаций. При этом злоумышленники использовали в своих операциях инфраструктуру провайдера Starlink компании SpaceX, которой руководит Илон Маск.

Эксперты рекомендовали всем использующим подобное оборудование организациям принять меры по дополнительной защите от хакерских атак.