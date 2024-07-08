Ученые раскрыли тайну ярко-синих пятен ската Тэниура-лимма

Ученые нашли красочные наночастицы в ярко-синих пятнах ската Тэниура-лимма. Они могут лечь в основу нехимических красителей.

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Исследование опубликовано в журнале Advanced Optical Materials (Adv. Opt. Mater).

«Если вы видите синий цвет в природе, вы можете быть почти уверены, что он создан наноструктурами, а не веществом-пигментом», — отметил один из авторов работы Мейсон Дин.



Синие пятна на коже Тэниура-лимма особенно интересны, потому что в отличие от других примеров красочных наночастиц, их оттенок не зависит от угла обзора. Ученые рассмотрели кожу ската с помощью нескольких методов: микрокомпьютерной томографии, сканирующей электронной микроскопии и трансмиссионной электронной микроскопии.

Оказалось, что за синий цвет отвечали уникальные клетки с особым расположением сферических наночастиц. Их можно сравнить с шариками тапиоки в чае, объяснили ученые. Размер наноструктур и расстояние между ними позволяли им отражать свет синего цвета. За постоянство синего цвета пятен отвечал толстый слой пигмента меланина под цветообразующими клетками. Это вещество поглощает свет, не позволяя проявиться другим цветам в области пятен ската.

«В воде синий проникает глубже, чем любой другой цвет, помогая животным сливаться с окружающей средой. Ярко-синие пятна на коже скатов не меняются в зависимости от угла обзора. Следовательно, они могут иметь определенные преимущества в маскировке, когда животное плывет или быстро маневрирует с помощью волнообразных крыльев», — объяснил Мейсон Дин.



Открытие может лечь в основу безопасных, не содержащих химикатов экранов, датчиков и текстиля.