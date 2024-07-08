Раскрыты характеристики самого тонкого складного смартфона Honor Magic V3

О складном смартфоне Honor Magic V3, считающимся самым тонким, стало известно больше благодаря утечкам в преддверии его официального запуска 12 июля. Magic V3 может похвастаться профилем, размером всего 9,7 мм в сложенном состоянии и весом 226 г.

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Среди основных характеристик - водонепроницаемость по стандарту IPX8 и аккумулятор емкостью 5200 мАч с возможностью проводной зарядки мощностью 66 Вт. Внутри устройства находится чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

Возможности Magic V3 в съемке? Основная камера с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией изображения (OIS), а также телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом.

Среди дополнительных функций - поддержка спутниковой связи, беспроводная зарядка, боковой сканер отпечатков пальцев и металлический корпус.

Осталось дождаться официального релиза.