WhatsApp тестирует ИИ-редактирование фотографий через текстовые запросы

Популярный мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет пользователям редактировать фотографии и получать информацию о них с помощью искусственного интеллекта Meta (признана в России экстремистской и запрещена) AI. Согласно сообщению WABetaInfo, новая функция была замечена в бета-версии WhatsApp для Android c номером сборки 2.24.14.20.

С помощью этой функции пользователи смогут загружать фотографии в чат с ИИ от Meta, который будет анализировать изображения и отвечать на дополнительные вопросы о картинках. Например, можно попросить ИИ определить объекты на фотографии или объяснить ее смысл. Кроме того, ИИ сможет быстро редактировать изображения по текстовым запросам, введенным в чат.

WhatsApp предусмотрел возможность удаления загруженных фотографий в любое время, чтобы обеспечить конфиденциальность пользователей. Также сообщается, что Meta разрабатывает генератор аватаров с использованием ИИ, который позволит пользователям создавать свои изображения на различных фонах и в разных стилях.

О сроках полноценного запуска функции для всех пользователей без ограничения пока не сообщается.