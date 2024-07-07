В космос отправилась первая польская ракета ILR-33 Amber 2K

Польша достигла исторической вехи в освоении космоса: успешно запущена космическая ракета ILR-33 Amber 2K с норвежского космодрома. Ракета, оснащенная гибридной основной ступенью и твердотопливными ускорителями, взлетела на высоту 101 километр, преодолев линию Кармана, обозначающую границу космоса.

Михал Верчиньский, вице-президент Польского космического агентства, назвал это событие новаторским, поскольку впервые польская ракета достигла такого результата. Разработанная в течение нескольких лет, ракета ILR-33 Amber 2K представляет собой значительное достижение для "аэрокосмического потенциала Польши", пишут СМИ.

После успешного запуска начнутся эксплуатационные полеты, а польская компания Thorium Space планирует провести исследовательские миссии на борту ILR-33 Amber 2K в период с 2025 по 2027 год.

А пока ученые будут изучать полученные во время запуска данные.