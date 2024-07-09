Российские ученые нашли «инопланетное» хищное существо

Российские ученые обнаружили в Приморском крае необычное «инопланетное» хищное существо ярко-желтого цвета и сняли его на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН.

© Telegram-канал «ННЦМБ ДВО РАН»

Новый вид животных нашли специалисты в лесу в районе мыса Балка на острове Русский в Японском море, который расположен в километре от Владивостока.

«Удивительным созданием» оказалась наземная хищная планария, которую также называют червем-молотом из-за формы головы. Несмотря на принадлежность к хищникам, планарии нападают на мелких животных вроде рачков и улиток, а также поедают икру — живой организм характеризуется скромными размерами и представляет опасность лишь для небольших беспозвоночных.

«Это еще одна эндемичная группа наземных беспозвоночных, как и пиявки оробделлы. Это не только новый вид, но и род. В настоящее время у нас готовится публикация», — рассказала ведущий научный сотрудник Лаборатории пресноводной гидробиологии ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН Лариса Прозорова.



Специалист также предложила временное название для этих плоских червей — Bipaliinae gen. sp.

Ранее сообщалось, что детеныш косули приплыл на остров Русский и потерялся. Жители региона выловили животное из моря.