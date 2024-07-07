Обзоры новых наушников Samsung начали появляться раньше их анонса

За неделю до официальной презентации Galaxy Unpacked 2024, которая состоится 10 июля в Париже, один из пользователей Reddit под ником Plastic_Development1 сумел купить в местном магазине Walmart пока не представленные наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro. По словам пользователя, они стоили $250. Об этом случае сообщает издание GSMArena.

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Samsung Galaxy Buds 3 Pro отличаются от предыдущих моделей дизайном ножек – теперь новинка стала более похожей на AirPods компании Apple. Однако, помимо этого, у них есть светодиодные ленты по бокам, которые, предположительно, отражают информацию о заряде батарей. Пользователи смогут менять внешний вид этих светодиодных полос с помощью приложения Galaxy Wearable.

По словам пользователя, новые наушники удобнее в использовании и имеют более качественное активное шумоподавление, чем AirPods Pro. Кроме того, они оснащены сенсорными панелями, которые позволяют регулировать громкость и управлять воспроизведением музыки с помощью касания. Функция Multipoint для одновременного подключения к нескольким внешним источникам сигнала, по-видимому, работает только с устройствами Galaxy.

Пользователь не сообщил, сколько времени можно использовать Galaxy Buds 3 Pro без подзарядки. При этом, согласно последним утечкам, новые беспроводные наушники Samsung работают до 6 часов с активированным шумоподавлением и до 7 часов – с выключенным.