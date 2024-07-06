Ученые раскопали храм для человеческих жертвоприношений в Перу

Группа археологов из Папского католического университета Перу обнаружила руины 4000-летнего церемониального храма, погребенного в песках пустынного района Зана на тихоокеанском побережье северной части Перу. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

© Courtesy of Lagash Archaeological Project

Команда раскопала комплекс и обнаружила внутри скелеты трех взрослых людей. Один из них в прошлом был завернут в некое одеяние или ткань. Также рядом с ним оказались остатки подношений.

Специалисты предположили, что в прошлом здесь могли проводиться человеческие жертвоприношения.

На одной из стен храма ученые нашли горельеф, изображающий мифологическую фигуру с телом человека и головой птицы. По словам специалистов, этот рисунок возник еще до появления доиспанской культуры Чавин, которая населяла центральное перуанское побережье на протяжении более 500 лет, примерно с 900 года до нашей эры.