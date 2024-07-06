Похожий на лабиринт Минотавра ритуальный комплекс обнаружили в Греции

Обнаруженная геодезистами на острове Крит постройка может стать ключом к одной из загадок древности — лабиринту Минотавра. Об этом в субботу, 6 июля, пишут РИА Новости.

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По легенде, жена критского царя Миноса соблазнила быка и родила от него чудовище — Минотавра. Правитель держал его в специально построенном лабиринте, время от времени отдавая ему на съедение семь девушек и семь юношей, присланных из Афин. Это продолжалось до тех пор, пока древнегреческий герой Тесей не вошел в лабиринт и не убил чудовище.

Во время строительства радиолокационной станции для аэропорта неподалеку от города Кастелли нашли необычные руины. На место прибыли археологи. Развалины по форме напоминают огромное колесо площадью 1800 квадратных метров и диаметром почти полсотни. Восемь коридоров высотой примерно 170 сантиметров соединяют между собой многочисленные комнаты, создавая лабиринт.

Осмотрев обнаруженные в ходе раскопок обломки керамики, ученые пришли к выводу, что сооружение принадлежит к минойской цивилизации, жившей на Крите в период от 2000 до 1700 лет до нашей эры. Кроме глиняных черепков, на месте работ обнаружили множество фрагментов костей и остатки ритуальной утвари.

После проведенной экспертизы археологи установили, что останки принадлежат животным, а не людям. Однако ученые успели обследовать еще не все сооружение.

Критики теории о связи этой постройки с лабиринтом Минотавра подчеркивают, что круговая в сечении планировка была характерна только для гробниц на Крите. Согласно мифу, отмечают исследователи, обиталище чудовища следует искать под дворцом Миноса, до которого от сооружения не менее 30 километров пути, передает издание.

Помимо этого, ученые обнаружили наскальный рисунок свиньи и двух человекоподобных фигур из пещеры Леанг Карампуанг на острове Сулавеси в Индонезии. Он имеет возраст не менее 51 тысячи 200 лет.

В середине июня испанские ученые нашли жидкое вино в древнеримском подземном мавзолее в городе Кармона. Раскопки проводились на территории Андалусии. В начале нашей эры город представлял собой крупное поселение римской провинции Бетика.

Кроме того, в Китае нашли саркофаг с сокровищами, вес которого составляет 16 тонн. Он находился в гробнице у мавзолея первого императора Китая Цинь Шихуанди. Саркофаг может принадлежать его сыну — принцу Гао.