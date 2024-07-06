Ученые раскрыли загадку вымирания крупных животных в древности

Крупные животные вымерли 50 тысяч лет назад не из-за климата — в процессе охоты их истребили древние люди. К такому выводу пришли ученые в новом исследовании, пишет Daily Mail.

Ученые долго спорили, почему шерстистые мамонты, гигантские ленивцы и еще 44 вида гигантских растительноядных животных вымерли примерно 50 000 лет назад.

«Некоторые палеонтологи, биологи и другие специалисты утверждают, что вымирание произошло из-за резких изменений климата в ледниковые периоды. Но новое исследование выявило другого виновника: людей», — пишет газета.



Данные о палеоклимате, сохранившиеся образцы ДНК, археологические свидетельства говорят о «хищничестве человека».

«Предыдущие периоды изменения климата не приводили к массовым выборочным вымираниям», — заявил Йенс-Кристиан Свеннинг, ученый Орхусского университета.



Свеннинг, возглавляющий Центр экологической динамики новой биосферы Датского национального исследовательского фонда (ECONOVO) при Орхусском университете, руководил командой из семи ученых.

Они проанализировали артефакты и вещественные доказательства, добытые при археологических раскопках.

Древние ловушки, сконструированные доисторическими людьми для ловли очень крупных животных, а также анализ человеческих костей и остатков белка на найденных наконечниках копий — все это позволило предположить, что наши предки умело охотились и употребляли в пищу крупных млекопитающих.

По словам Свеннинга, вымирание мегафауны произошло как в климатически стабильных районах, так и в нестабильных. Эта важная закономерность также опровергает роль климата.

Ученые также отметили, что крупные животные были легко уязвимы и производили мало потомства за раз, им требовалось много лет, чтобы достичь половой зрелости.