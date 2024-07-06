Назван способ дозвониться человеку, если он заблокировал номер

Чтобы дозвониться до человека, который добавил ваш номер телефона в черный список, можно включить антиопределитель номера. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.

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По его словам, это дополнительная услуга, которую можно оплатить у любого оператора связи. Однако эксперт посоветовал не спешить с покупкой этого сервиса, потому что в большинстве смартфонов есть возможность отключить определение номера бесплатно. Например, на iPhone и на Android это можно сделать в настройках.

Кроме того, Бастрыкин сообщил, что можно связаться с человеком, который вас заблокировал, через мессенджеры.

До этого генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказывал, что кнопочный мобильный телефон лучше защищен от мошенников по сравнению с современным смартфоном. Еще один плюс кнопочных устройств в том, что они гораздо дольше работают без подзарядки, добавил специалист.

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