На Багамах обнаружили русские пушки

Специалисты подводной экспедиции Allen Exploration обнаружили на дне моря у берегов Багамских островов 24 пушки. Среди них оказались русские орудия времен Крымской войны, пишет РИА «Новости».

Суда экспедиции принадлежат Карлу Аллену — миллионеру из Техаса. Несколько лет назад он продал компанию Heritage Bag Company и вложил полученные деньги в собственный флот. В настоящее время корабли участвуют в археологических экспедициях, спасательных операциях, научных проектах.

«Allen Exploration обнаружила группу из 24 чугунных пушек, включая редкие орудия, времен Крымской войны. Русские стреляли из этих орудий по туркам, англичанам и французам во время обороны Севастополя», — рассказали исследователи.



По их словам, на цапфе одного из орудий сообщалось, что оно было отлито на Александровском заводе в Петрозаводске под руководством шотландского мастера Адама Армстронга и имеет серийный номер 13798.

Эксперты предположили, что британцы захватили пушки в ходе Крымской войны и вывезли в Соединенное Королевство. В дальнейшем они хранились в арсеналах, а затем были отправлены в одну из колоний для переплавки.

Ранее сообщалось, что Allen Exploration нашла у побережья Багамских островов 14 затонувших кораблей, участвовавших в трансатлантической работорговле между Африкой и Америкой. На одном из судов, согласно документов, владельцы перевозили 400 пленников.