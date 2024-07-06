В журнале Science Advances появилась статья, согласно которой подо льдами Антарктиды когда-то существовала разветвленная трансконтинентальная речная система, простиравшаяся на 1500 километров, а также многочисленные болота.

К таким выводам ученые пришли после изучения геохронологических и седиментологических данных, полученных из проделанных скважин. Примерно 44-34 миллиона лет назад в эпоху эоцена по поверхности Антарктиды росли густые тропические леса, для которых и нужны были все эти реки.

Научная экспедиция также обнаружила окаменелые остатки деревьев глоссоптерис из рода вымерших семенных папоротников. Столь бурная растительность сохранялась вплоть до периода обледенения материка.

Ученые считают, что ледники Аляски стремительно тают и некоторые из них могут и вовсе исчезнуть.

Российские ученые изучили окаменелые деревья, обнаруженные под Орлом.