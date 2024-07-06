NASA: модуль миссии Artemis 3 отправится на Луну на полтора года позже графика

NASA отчиталось о новых препятствиях в отправке модуля лунной миссии Artemis 3 (Артемида-3) в срок. Нарушить график может один из основных подрядчиков — SpaceX.

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В декабре 2023 года американское космическое агентство провело специальную проверку подтверждения своевременной реализации проектов под названием «Ключевой момент принятия решения» (KDP), в ходе которой устанавливаются обязательства по стоимости и графику для проектов NASA.

Согласно расчётам, представленным в отчёте, проект по запуску модуля Artemis 3 стартует на полтора года позже изначально запланированных сроков. NASA планировало запустить модуль в сентябре 2026 года, однако с вероятностью в 70% это произойдёт не раньше февраля 2028 года.

Причина — отсутствие каких-либо гарантий, что к этому сроку будет готова транспортная система Starship компании SpaceX. При этом остаётся вероятность в 30%, что Starship не будет готов и к февралю 2028.