Редизайн меню "Пуск" в Windows 11 разочаровал пользователей
Microsoft представила новое меню "Пуск" Windows 11 в своей последней тестовой версии для участников Windows Insiders, отличающееся заметным редизайном, сосредоточенным на управлении учетными записями пользователей. Оно понравилось не всем.
Это обновление перемещает такие опции учетной записи пользователя, как "Блокировка", "Выход" и "Переключение пользователя", в менее доступное место. Теперь для доступа к этим часто используемым действиям пользователям необходимо перейти к меню с тремя точками в правом верхнем углу, что является отходом от прежнего прямого доступа.
Редизайн делает акцент на преимуществах учетной записи Microsoft и таких сервисах, как Microsoft 365 и Xbox Game Pass, отодвигая основные действия пользователя на второй план, пишет PCWorld. Этот сдвиг вызвал недовольство среди тестеров, оно и понятно.
Хотя Microsoft объясняет это изменение "повышением эффективности управления учетными записями", критики утверждают, что оно усложняет выполнение основных системных задач.