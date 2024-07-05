Горбатые киты были счастливы во время пандемии, выяснили ученые
Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, что первый год пандемии коронавирусной инфекции стал наиболее счастливым временем для горбатых китов, мигрирующих у восточного побережья Австралии. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Environmental Research (MER).
Команда использовала изображения, полученные с беспилотников, для измерения размеров и состояния тела китов, а также получила образцы жира с их боков.
Пробы проанализировали в лаборатории на предмет экспрессии генов, связанных со стрессом, запасами энергии и здоровьем иммунной системы.
Результаты выявили значительно более низкую концентрацию гормона стресса кортизола у китов в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
По словам исследователей, результаты подчеркивают роль мигрирующих китов как индикаторов здоровья морских экосистем Антарктики.
"Восточно-австралийские горбатые киты продемонстрировали замечательную способность адаптироваться к изменениям в окружающей среде, но наше исследование подчеркивает важность смягчения антропогенного воздействия, чтобы они могли продолжать процветать в наших быстро меняющихся океанах", — объяснил руководитель, доктор Джейк Лински.