Вышел Orange Pi CM5: мощная альтернатива одноплатному ПК Raspberry Pi

Orange Pi представила CM5, альтернативу Raspberry Pi CM4, оснащенную окта-ядерным процессором Rockchip RK3588S. Новый модуль поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 256 ГБ флэш-памяти eMMC, что превосходит ограничения Pi CM4 в 8 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти.

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RK3588S предлагает больше портов, чем BCM2711 Pi CM4, добавляя 100-контактный разъем с USB 3.0, SATA III, CAN Bus и дополнительным PCIe 2.0 x1.

Ключевые спецификации включают два ядра Cortex-A76 и четыре Cortex-A55, графический процессор Arm Mali-G610 MP4 и видеовозможности, поддерживающие 8K декодирование и кодирование. CM5 также может похвастаться 6 TOPS NPU для ИИ-задач.

CM5 можно приобрести на Aliexpress по цене от $70 до $119 в зависимости от объема оперативной памяти, а в ближайшее время ожидается появление в продаже на Amazon.