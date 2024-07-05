Идентифицирован неизвестный динозавр юрского периода

В Китае палеонтологи обнаружили ископаемые фрагменты древнего существа, которое было идентифицировано в качестве ранее неизвестного науке рода и вида стегозавров. Он получил название Baiyinosaurus baojiensis.

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Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает Sci News. Окаменелости были раскопаны в формации Ванцзяшань, расположенной в северо-западной части бассейна Баоцзишань, на территории китайской провинции Ганьсу.

В руки исследователей попал частично сохранившийся скелет стегозавра, получившего название Baiyinosaurus baojiensis. Ученые изучили не только часть черепа, но и один шейный позвонок, семь спинных позвонков и один хвостовой позвонок.

Было установлено, что представители рода и вида Baiyinosaurus baojiensis обитали на Земле в эпоху среднего юрского периода, около 165 миллионов лет назад. Его отнесли к группе стегозавров - травоядных динозавров, обладавших естественной защитной броней. Эта группа обитала в юрский и меловой периоды.

Стегозавры вырастали до девяти метров в длину. У них были маленькие головы и зубы, напоминающие колышки. Особенностью их строения являлись вертикальные костные пластины и шипы на спине и хвосте. Кроме того, на всех четырех конечностях у них имелись пальцы, похожие на копыта.

"Стегозавры - небольшая, но знаковая группа птицетазовых динозавров, однако из-за скудной палеонтологической летописи их ранняя эволюция плохо изучена, - говорит соавтор исследования доктор Ли Нин из Китайского университета наук о Земле. - Эти динозавры характеризуются наличием двух рядов гипертрофированных кожных броневых пластин и шипов, растущих от шеи до конца хвоста".

Останки этих существ находили на всех континентах, за исключением Антарктиды и Австралии. Самые ранние стегозавры относятся к среднему юрскому периоду. В поздний юрский период они достигли своего эволюционного пика и широко распространились по Земле.

Однако затем наступил спад, видовое разнообразие группы сокращалось в течение раннего мелового периода. Ученые отмечают, что останки стегозавров среднего юрского периода крайне редки. До сих пор было обнаружено только пять таких видов: Loricatosaurus в Великобритании, Isaberrysaura в Аргентине, Adratiklit в Марокко, а также Huayangosaurus и Bashanosaurus в Китае.