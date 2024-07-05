Samsung готовит тонкую и увеличенную версию складного смартфона Galaxy Z Fold6

Samsung официально утвердила производственный график для складного смартфона Galaxy Z Fold6 Slim. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec.

© Samsung

Согласно источнику, устройство поступит на рынок в четвертом квартале 2024 года, и до конца года Samsung намерена выпустить 500 тыс. единиц Z Fold6 Slim. Смартфон будет доступен в ограниченном числе стран, в том числе в Китае.

Samsung Galaxy Z Fold6 Slim будет оснащен 6,5-дюймовым внешним и 8-дюймовым внутренним экранами, что делает его самым крупным в линейке Z Fold. Базовая модель, которую представят уже 10 июля, по слухам, предложит экраны на 6,3 и 7,6 дюйма соответственно. Причем новая версия с приставкой Slim будет тоньше и получит улучшенные характеристики по сравнению с Z Fold6. Еще одним отличием Z Fold6 Slim от базовой модели станет отсутствие поддержки фирменного стилуса S Pen.

По всей видимости, Samsung пошла на такой шаг из-за конкуренции со стороны китайских производителей, которые предлагают более интересные в плане "железа" и размеров складные смартфоны.