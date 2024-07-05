Ростех запустил цифровую систему обслуживания авиадвигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Госкорпорацию Ростех, начала опытную эксплуатацию комплексной информационной системы послепродажного обслуживания новых авиадвигателей, включая силовые установки ПД-14 для лайнера МС-21. Цифровая платформа предназначена для автоматизации процессов сервисного обслуживания и создания единого пространства взаимодействия с компаниями-эксплуатантами.

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Система внедрена на предприятиях ОДК, включая «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Сатурн» и «ОДК-Климов». В ближайшее время к платформе присоединятся производители гражданских авиалайнеров и авиакомпания «Россия».

Руководитель департамента сервиса и послепродажного обслуживания ОДК Максим Ищенко отметил, что новая система позволяет автоматизировать управление жизненным циклом двигателей, обеспечивая единый подход к обслуживанию и взаимодействию с клиентами. Она соответствует современным международным стандартам и включает модули управления парком силовых установок, центр поддержки заказчика и управление техническими публикациями.