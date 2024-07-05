YandexGPT больше не будет отвечать на медицинские запросы

Компания «Яндекс» запретила своей нейросети отвечать на медицинские вопросы пользователей. Об этом заявил топ-менеджер компании Александр Крайнов, передает РИА Новости.

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Представитель компании отметил, что ее команда была вынуждена поставить фильтр. По его словам, уверенности в том, что ответ будет правильным, нет. Кроме того, компания не может «донести до человека, что это не то место, через которое нужно заниматься лечением», заявил он. Крайнов выразил негодование в связи с тем, что люди «идут в генеративную сеть» и спрашивают «про то, как и что лечить».

«То есть люди приходят и спрашивают вопросы, касаемо жизни и смерти», - заявил топ-менеджер.



Ранее «Известия» сообщили, что в России появился чат-бот, который может подобрать пациенту необходимые перед операцией антибиотики. Им будут пользоваться хирурги и клинические фармакологи. Также бот поможет принять обоснованное решение о необходимости приема противомикробных средств. Он был создан командой молодых ученых Цифровой кафедры Сеченовского университета Минздрава РФ.