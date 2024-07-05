В Амазонии нашли новый вид пираний

Биологи университета Сан-Симона в Боливии объявили об открытии нового вида пираний — Serrasalmus magallanesi — в системе Верхней Мадейры, притока Амазонки. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Ichthyology.

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S. magallanesi отличается уникальными морфологическими и генетическими характеристиками. Одной из особенностей является темное пятно в форме полумесяца у основания хвоста и темно-красный цвет с темной каймой на анальном плавнике.

Открытие было сделано благодаря полевым исследованиям доктора наук Фернандо Карвахаль-Валлехоса, который собирал образцы в сложной речной системе. Верхняя часть реки Мадейра с ее разнообразными местообитаниями представляла собой идеальную среду для открытия новых видов.

После тщательного морфологического анализа и генетического секвенирования команда установила, что данная пиранья имеет значительные отличия от 31 известного вида пираний. Результаты подтвердили классификацию S. magallanesi как нового вида, что подчеркивает его научную значимость.

По словам ученых, открытие, подчеркивающее богатое биоразнообразие Амазонки, также указывает на важность защиты этих местообитаний. Понимание разнообразия и распространения пираний критично для сохранения экосистемы Амазонки, особенно в условиях угроз, таких как вырубка лесов и изменение климата.