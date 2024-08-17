Когда люди впервые начали вести войны?

Люди убивали друг друга задолго до того, как зародились первые цивилизации. Однако древний человек не занимался организованными боевыми действиями — они были достаточно примитивными. Портал history.com рассказал о том, когда и почему люди впервые начали вести войны.

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Примерно 12 000 лет назад на Плодородном полумесяце зародилась агрикультура, и плотность популяции людей возросла даже в регионах, где не было сельского хозяйства.

Пока что ученые не нашли железных доказательств того, что организованные военные действия происходили до т.н. Неолитической революции. Первые примитивные конфликты начали разгораться вскоре после этого. Например, научная работа 2016 года обнаружила, что 10 000 лет назад у озера Туркана в Кении произошла настоящая резня. На телах погибших нашли следы связанных рук, раны от стрел и треснувшие черепа.

Нечто похожее археологи нашли и на территории Германии. 7 000 лет назад одна группа, судя по всему, пытала другую (при помощи перелома ног), прежде чем казнить. Аналогичные случаи задокументированы в нескольких частях страны, а также Австрии, Хорватии и Франции.

По мнению авторов научной работы 2023 года, опубликованной в журнале Scientific Reports, подобные конфликты Неолитической эпохи были чем-то средним между быстрыми нападениями и короткими рейдами. Они длились не более пары дней и, чаще всего, затрагивали от 20 до 30 человек.

В то же время, часть поздних военных инцидентов того периода была более комплексной, чем думали ученые. По крайней мере, на это намекает анализ скелетов 338 человек, погибших в северной Испании от 5 400 до 5 000 лет назад. Изначально специалисты полагали, что они тоже были жертвами резни, но близкий анализ останков показал, что травмы получали преимущественно мужчины. Более того, они остались в результате долгого сражения, вероятно, длившегося месяцы или годы.

Археологи считают, что эти скелеты — результат регионального конфликта между разными группами. Источником противоречий могли стать конкуренция за ресурсы или социальные недопонимания, которые, в какой-то момент, переросли в смертельное насилие.