Китайские ученые открыли новый вид кальмара-вампира. Он обитает на большой глубине в водах у острова Хайнань.

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Кальмары-вампиры, несмотря на устрашающее название, не являются хищниками. Они являются падальщиками и не опасны для обитателей океана. Такие кальмары обитают в регионах и умеренным и тропическим климатом.

Единственный официально признанный вид кальмара-вампира был описан в 1903 году. Впоследствии ученые обнаруживали других кальмаров, но каждый раз оказывалось, что они принадлежат к тому же виду. Путаница возникала из-за того, что молодые особи внешне очень отличаются от зрелых, в частности, у них отсутствует одна пара плавников.

В ходе нового исследования китайские ученые описали потенциальный второй вид кальмаров-вампиров. Его назвали V. pseudoinfernalis. Его заметили на глубине 800-1000 метров, в сумеречной зоне, куда плохо проникает солнечный свет.

Этот вид обладает некоторыми уникальными характеристиками, отличающими его от собратьев. Так, он обладает необычным расположением фотофторов – органов, вырабатывающих свет. Также у него есть заостренный хвост, которого нет у других кальмаров, и клюв с удлиненным крылом на нижней челюсти.

Генетический анализ также показал, что V. pseudoinfernalis является отдельным видом. Но для официального подтверждения нужны дополнительные данные, сообщает Live Science.

Ранее сообщалось, что более 50 новых видов морских обитателей нашли в Тихом океане. Находку сделали неподалеку от берегов Чили.