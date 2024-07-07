Хакер научился пугать пользователей Apple Vision Pro контролируемыми галлюцинациями

Компания Apple успешно устранила уязвимость в своей новой гарнитуре Vision Pro, которая ранее позволяла веб-сайтам выводить на экран похожие на галлюцинации реалистичные изображения насекомых и животных, запугивая пользователей. Об этом сообщает издание PC Gamer.

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По данным PC Gamer, эта особенность была связана с встроенным в устройство браузером Safari, который мог быть настроен для показа пугающих изображений при открытии определенных веб-сайтов через очки Vision Pro.

Хотя уязвимость не представляла прямой угрозы для пользователей, внезапное появление крупных и движущихся изображений пауков, летучих мышей и других животных, а также их резкие звуки, могли стать причиной страха и дискомфорта. По словам специалистов, любой сайт можно настроить таким образом, чтобы он показывал разный контент для различных устройств, включая смартфоны, компьютеры, шлемы AR и VR.

Уязвимость была обнаружена независимым исследователем информационной безопасности и так называемым «белым» хакером Райаном Пикреном в феврале этого года. После того как он сообщил об этой проблеме инженерам Apple, они успешно устранили ее в июньском обновлении операционной системы visionOS 1.2.