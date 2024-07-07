Эксперты рассказали, как быстро проверить состояние батареи на ноутбуке

Мониторинг состояния батареи ноутбука может значительно повысить его производительность и срок службы. О простом способе проверки статуса аккумулятора россиянам рассказали в издании «Турпром».

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Для оценки состояния батареи можно воспользоваться встроенными диагностическими инструментами операционной системы Windows или сторонним программным обеспечением. Эти инструменты позволяют определить текущую емкость батареи, сравнить ее с исходной, а также узнать количество циклов зарядки-разрядки и общий уровень работоспособности.

Чтобы проверить состояние батареи на ноутбуке при помощи штатного решения Windows, можно открыть командную строку, ввести команду «powercfg /batteryreport» и нажать Enter. Далее открыть созданный отчет об уровне заряда батареи и проанализировать данные в первых двух разделах – «Установленные аккумуляторы» и «Недавнее использование».

Зная состояние батареи, можно принять обоснованные решения относительно использования аккумулятора, привычек зарядки и замены элемента питания, если это необходимо.