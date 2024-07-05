Названы десять самых мощных смартфонов в мире

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали глобальный топ самых производительных Android-смартфонов, доступных на мировом рынке. Этот рейтинг заметно отличается от опубликованного ранее для китайского рынка.

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Первое место в мировом топе занял игровой смартфон Asus ROG Phone 8 на базе Snapdragon 8 Gen 3, который по итогу 1000 тестов в AnTuTu показал средний результат в 2,11 млн баллов. За ним следуют Red Magic 9 Pro (2,07 млн) и iQOO 12 (2,03 млн) с тем же процессором.

Четвертое место закрепилось за Vivo X100 Ultra (1,99 млн) на Snapdragon 8 Gen 3, тогда как Vivo X100 Pro с чипом MediaTek Dimensity 9300 набрал 1,96 млн баллов и занял пятое место. За ними следуют Nubia Z60 Pro (1,95 млн), Vivo X100 (1,95 млн) и iQOO Neo9S Pro (1,94 млн), за производительность которых отвечают Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 и 9300+ соответственно.

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Замыкают десятку лидеров Xiaomi 14 Ultra (1,94 млн) и Xiaomi 14 (1,94 млн), работающие на Snapdragon 8 Gen 3.

В китайском топе первое место, как и в глобальном, удерживает Asus ROG Phone 8.