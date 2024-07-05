Раскрыты характеристики компьютера с корпусом в стиле Tesla Cybertruck

Гонконгская компания Xyber Team запустила производство мини-ПК Xyber XPC в стиле Tesla Cybertruck. Компьютер был представлен на выставке Computex, однако тогда характеристики устройства не раскрывались, сообщает портал WCCFTech.

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Компактный компьютер оснащается процессором AMD Ryzen 7 8845HS, поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD объемом до 4 ТБ. Используемый в Xyber XPC процессор имеет 8 ядер на архитектуре Zen 4, 16 потоков, частоту до 5,1 ГГц и 24 МБ кэш-памяти (L2+L3). Работает процессор при TDP в диапазоне от 35 до 54 Вт, а встроенная графика Radeon 780M имеет 12 вычислительных блоков RDNA 3 с частотой 2700 МГц.

Ключевой особенностью компьютера является его практичный дизайн: у миниатюрного Cybertruck открываются все двери, в том числе капот и багажник, а также светятся фары, сигнализируя о работе ПК.

Xyber Team пока не раскрывает информацию о дате выпуска и стоимости XPC. Тем не менее, раз компания уже запустила новинку в производство, ее выход ожидается уже в ближайшие месяцы. Журналисты предполагают, что стоимость Xyber XPC составит от $650 до $850 в зависимости от конфигурации.