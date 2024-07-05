Ученые из Института Альфреда Вегенера в Германии вместе с коллегами из других стран воссоздали историю формирования Антарктического ледяного щита. Это исследование позволило лучше понять, почему восточная и западная части Антарктиды по-разному реагируют на глобальное потепление.

Ученые проанализировали образцы отложений, полученные из кернов буровых скважин. Также они провели компьютерное моделирование климата и ледникового покрова.

Результаты показали, что оледенение Антарктиды началось 34 миллиона лет назад. Но оно было неравномерным. Сначала ледники покрыли восточную часть и только через 7 миллионов лет – западную.

Около 34 миллионов лет назад на Земле произошел один из самых фундаментальных климатических сдвигов в истории – переход от «тепличного» мира с отсутствием или очень небольшими скоплениями континентального льда к «ледниковому» с обширными участками постоянного льда. Этот переход до сих пор определяет климатические условия на планете.

Ученые исследовали породы с морского дна в районе ледников Пайн-Айленд и Туэйтс на побережье моря Амундсена в Западной Антарктиде. Оказалось, что в ходе первой фазы оледенения эта территория оставалась свободной ото льда и была покрыта густыми широколиственными лесами.

«Это означает, что крупномасштабное и постоянное первое оледенение, должно быть, началось где-то в Восточной Антарктиде», – отметили авторы научной работы.



Исследование подтвердило, что в прибрежных районах северной части Земли Виктории в Восточной Антарктиде возникли условия для образования постоянных льдов. Влажные воздушные массы «встречались» с высокими Трансантарктическими горами, вследствие чего шли обильные снегопады и образовывались ледяные шапки. Затем ледяной покров распространился во внутренние районы Восточной Антарктиды. Но на Земле должно было стать «по-настоящему холодно», чтобы ледники достигли Западной Антарктиды.

Ученые добавили, что ледяной покров Западной Антарктиды является менее стабильным. Достаточно даже небольшого потепления, чтобы он начал таять – и этот процесс уже можно наблюдать в реальном времени, сообщает Science.

Другое исследование показало, что в Антарктиде произошло экстремальное похолодание. Там зафиксировали рекордный минимум в минус 79,4 градуса.