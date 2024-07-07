Затмения, изменившие историю человечества

Затмения издавна завораживают человечество, но если сейчас мы любуемся ими для удовольствия, то раньше они нередко воспринимались как послания от богов и дурные знамения. Портал history.com рассказал о затмениях, которые сыграли важную роль в человеческой истории.

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22 октября 2134 до н.э.: смерть двух китайских астрономов

Одно из самых ранних свидетельств солнечного затмения содержится в древнекитайском документе Шу-цзин («Книга истории»). Там описан день, в который «Солнце и Луна не встретились гармонично». Историки полагают, что это произошло в день солнечного затмения 22 октября 2134 года до нашей эры. По легенде, двум китайским астрономам не повезло напиться на рабочем месте, из-за чего они не смогли предсказать затмение и потеряли головы по приказу разгневанного императора.

28 мая 585 до н.э.: мир между лидийцами и мидянами

По словам древнегреческого историка Геродота, полное солнечное затмение неожиданно остановило конфликт между двумя враждующими нациями, когда они сражались на реке Кызылырмак в центре современной Турции. На протяжении пяти лет лидийцы и мидяне бились за контроль над Анатолией. Однако во время битвы при Галисе (античное название реки) небо внезапно потемнело, когда Солнце зашло за Луну. Солдаты восприняли это как послание богов, которые хотели мира, и сложили оружие.

27 августа 413 до н.э.: суеверие, обрекшее Афины

На пике Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой солдаты первой попали в проигрышную битву против союзников второй — сицилийского города-государства Сиракузы. Командир Афин приказал временно отступить. По свидетельствам греческого историка Плутарха, когда афиняне приготовились отплывать, случилось лунное затмение — и суеверный командир войск отложил маневр. Армия Сиракузы воспользовалась преимуществом, чтобы совершить еще одну атаку, и уничтожила оплот Афин в Средиземноморье. Поражение в Сицилии ознаменовало начало конца доминирования афинян.

29 февраля 1504: лунное затмение спасло Колумба от голодной смерти

Через 12 лет после прибытия в Сан-Сальвадор Христофор Колумб отправился на побережье центральной Америки, но его корабль атаковали черви-точильщики. Из-за пробоин ему пришлось совершить экстренную остановку в Ямайке, где мореход и его команда год ждали помощи. Первое время коренные жители острова помогали им, но разорвали дружеские отношения, когда испанцы не смогли предложить выгодный обмен и начали воровать ресурсы.

По словам Фердинанда Колумба, сына Христофора, тот проконсультировался с альманахом и выяснил, что скоро начнется лунное затмение. Колумб напугал ямайцев, дескать, боги недовольны их поступком, и вот-вот изъявят свой гнев, сделав Луну кроваво красной. Затмение прошло по графику — и жители Ямайки, напуганные божественным знаком, продолжили кормить Колумба. По крайней мере, так говорил Фердинанд: историки сомневаются в правдивости этих событий.

29 мая 1919: затмение, доказавшее теорию Эйнштейна

Чтобы проверить теорию относительности Альберта Эйнштейна, команда английских ученых во главе с физиком Артуром Эддингтоном решила воспользоваться полным солнечным затмением. Когда Луна блокирует солнечный свет, звезды становятся более видимыми. Замеры команды, сделанные во время затмения, подтвердили, что звездный свет действительно изгибался вокруг Солнца.