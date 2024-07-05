Владельцы Amazon Kindle потеряли доступ к купленным книгам

Пользователи устройств Amazon Kindle пожаловались в Сети на проблемы с загрузкой купленных электронных книг. Об этом сообщает портал «Хабр».

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Судя по жалобам на Reddit, загрузка книг останавливается на 30%. Перезагрузка и обновления Kindle или смена Wi-Fi в решении проблемы не помогает. После обращения в службу поддержки Amazon пользователям предлагают вернуть устройства по гарантии.

На официальном форуме компании также появились сообщения о данной неисправности. В данном случае загрузка книг останавливается на 1%. Один из пользователей отметил, что проблема затронула все его устройства Kindle.

Представитель Amazon Devices Джеки Берк заявила, что сбой, влияющий на возможность загрузки электронных книг, был оперативно устранен.

По данным Good e-Reader, служба поддержки Amazon связала проблему с серверным сбоем. В компании пообещали восстановить возможность загрузки книг в течение 48 часов, однако предупредили, что это может занять больше времени.

Поддержка Amazon рекомендовала пользователям, столкнувшимся с проблемой, перезагрузить устройство, удерживая кнопку питания в течение 40 секунд, а затем повторить попытку загрузки книги.

Сбой также затронул загрузку книг с OverDrive на Kindle через приложение Libby, но не повлиял на работу приложений Amazon Kindle для iOS и Android.