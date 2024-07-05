Нейросеть ChatGPT лучше людей придумывает шутки

Исследование ученых Дрю Горенца и Норберта Шварца выявило, что искусственный интеллект в ChatGPT 3.5 способен генерировать более смешные шутки, чем люди. В рамках эксперимента участники оценивали юмористические высказывания, созданные как людьми, так и ИИ, сообщает портал TechXplore.

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В первом этапе исследования 105 участников и ChatGPT выполняли три задания, каждое из которых включало три подсказки. Участники придумывали смешные расшифровки общеизвестных аббревиатур и забавные ответы на вопросы с пустыми полями. В результате было создано более 945 шуток, из которых 180 были сгенерированы ChatGPT.

Во втором этапе ChatGPT предложили создать новые заголовки в сатирическом стиле на основе оригинальных заголовков издания The Onion. По итогу почти 70% участников сочли шутки ChatGPT более смешными, чем созданные человеком. Около 25% предпочли шутки, созданные людьми, и лишь 5% нашли оба варианта одинаково смешными.

По словам Горенца, результаты их исследования наводят на мысль о необходимости более тщательного рассмотрения вопроса использования ChatGPT и других нейросетей в индустрии развлечений. Хотя обычным людям ИИ может и не представлять опасности, для сценаристов юмористических шоу он может стать серьезной угрозой.