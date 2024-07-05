В iPadOS 18 улучшили использование эмодзи при вводе текста

В iPadOS 18 Apple сделала простое, но значительное улучшение для пользователей, запускающих приложения для iPhone на своих iPad. Раньше использование эмодзи в приложениях для iPhone на iPad было затруднительным, особенно при подключении к внешней клавиатуре. Виртуальная клавиатура исчезала, а обычное сочетание клавиш Control + Command + Space для выбора эмодзи не работало, что вынуждало прибегать к неудобным обходным путям, пишет 9to5Mac.

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В iPadOS 18 эта проблема решена. Теперь при использовании приложений iPhone на iPad с внешней клавиатурой нажатие Control + Command + Space вызовет меню выбора эмодзи, как это происходит в приложениях, оптимизированных для iPad. Это обновление упрощает работу пользователей, особенно в соцсетях, для которых не существует специальных iPadOS-версий.

iPadOS 18 добавит множество функций, которые появятся еще и в iOS 18. Сюда входят новые способы настройки главного экрана, переработанный Пункт управления, а также приложение «Калькулятор».

iPadOS 18 в настоящее время доступна в бета-версии, официальный запуск запланирован на осень.