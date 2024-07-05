Чат-бот научили подбирать антибиотики перед операцией

В России появился чат-бот, который может подобрать пациенту необходимые перед операцией антибиотики. Им будут пользоваться хирурги и клинические фармакологи, передают «Известия».

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Также бот поможет принять обоснованное решение о необходимости приема противомикробных средств. Он был создан командой молодых ученых Цифровой кафедры Сеченовского университета Минздрава РФ.

Как отмечается, в настоящее время решение о назначении антибиотиков принимают на основании подсчета баллов по трем специальным шкалам. Неудобство данного подхода заключается в необходимости иметь их под рукой или знать наизусть. Подчеркивается, что у начинающих специалистов подсчеты баллов и определение тактики лечения могут занимать достаточно много времени. Благодаря боту оно будет сокращено.

Эксперты утверждают, что нововведение позволит снизить рутинную нагрузку на врача и поспособствует в борьбе с устойчивыми супербактериями, из-за которых самые простые и распространенные инфекции могут оказаться смертельными.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что свыше 60% продаваемых в России лекарств производится в стране. По ее словам, за последние три года рынок России показывает рост не только в натуральном, но и денежном выражении.