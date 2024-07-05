Ремонтные пломбы на ноутбуках признали незаконными

Федеральная торговая комиссия (FTC) США запретила производителям устанавливать на ноутбуки защитные пломбы, мешающие ремонту. На это обратило внимание издание TechSpot.

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Сотрудники FTC направили крупным производителям компьютеров и комплектующих — ASRock, Zotac и Gigabyte — письма, запрещающие препятствовать ремонту своих ПК. В том числе представители властей США заявили, что наклейки и пломбы, затрудняющие ремонт оборудования, считаются незаконными.

По словам журналистов TechSpot, речь идет о наклейках, на которых обычно написано, что «гарантия аннулируется при удалении». Наклейки и защитные пломбы размещаются таким образом, что мешают выполнять обслуживание и ремонт.

«Эти письма предупреждают компании о том, что ограничение права потребителей на ремонт нарушает закон», — заявил директор Бюро по защите прав потребителей FTC Сэмюэл Левин.



По его словам, производителей уведомили о том, что они должны изменить свои правила поддержки клиентов.

Согласно отчету исследовательской группы US PIRG, американцы ежегодно тратят 40 миллиардов долларов из-за невозможности отремонтировать свои гаджеты.

«Компании не хотят, чтобы вы меняли аккумулятор — они хотят, чтобы вы купили новый телефон», — заметила представитель фирмы iFixit Оливия Уэбб.



В конце июня стало известно, что корпорация Apple упростит процесс замены батареи iPhone. Благодаря новой конструкции аккумулятор будет «выскакивать» из корпуса.