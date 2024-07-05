Ученые изучат поглощение углерода бассейнами рек Лена и Амур

Ученые из России и Китая начнут моделировать процессы поглощения углерода в бассейнах рек Лена в Якутии и Амур (китайская провинция Хэйлунцзян).

Об этом сообщил ТАСС доктор биологических наук, заведующий отделом экспериментальной биологии растений мерзлотных экосистем Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, заместитель генерального директора по науке ФИЦ "Якутский научный центр СО РАН" Трофим Максимов.

"Китайские коллеги имеют хороший научный задел гидробиохимического моделирования. Мы запустили в этом году российско-китайский проект по изучению секвестрации углерода в бассейнах рек Лена и Амур. Эти данные очень важны для обоих государств, поскольку в 2060 году Россия и Китай обещали стать углеродно-нейтральными странами - прекратить выбросы парниковых газов в атмосферу для снижения процесса потепления климата на Земле. Сейчас мы находимся на пороге углеродного регулирования, связанного со снижением выбросов парникового газа в атмосферу", - рассказал Максимов.



По словам собеседника агентства, китайские ученые в течение 20 лет проводят мониторинг парниковых газов в различных природных и урбанизированных экосистемах.

"В настоящее время в Китае действует 84 научные станции сети наблюдений ChinaFlux. Аналогичные многолетние исследования по мониторингу парниковых газов проводятся и якутскими учеными в рамках сети наблюдений SakhaFlux на северо-востоке России в обширной зоне многолетней мерзлоты", - отметил он.



В Якутии на четырех научных станциях проводятся региональные исследования по балансу углерода мерзлотных экосистем: лесных, тундровых и лесотундровых.

"За 24 года на научной станции "Спасская Падь" мы получили серию данных, что позволяет нам быть на грани улавливания глобальных изменений нашей экосистемы. Климатологам через десять лет уже можно будет заняться прогнозом развития экосистем. Наши мерзлотные экосистемы являются большим стоком парникового газа, углерода. Ежегодно поглощается порядка 450 млн тонн углерода. Если бы не лесные пожары и нашествия насекомых, то можно было бы уже претендовать на статус национального донора углеродных единиц России", - объясняет Максимов.



Образцовая территория

Ученый считает, что усредненные данные по некоторым научным станциям Якутии можно экстраполировать на всю Россию.

"Имеется положительная предпосылка, связанная именно с малой плотностью населения. Следовательно, антропогенный фактор понижен. И тут на территории нашей республики очень мало предприятий и заводов, которые выбрасывают парниковые газы в атмосферу", - считает он. "Сейчас мы видим увеличение поглощения углерода тундровой экосистемы за счет экспансии и расширения ареала произрастания кустарниковых видов, древесных кустарниковых видов. Та же ива широколистная имеет более высокое поглощение углерода. В свою очередь, тундровая зона уменьшается за счет тайги. Хвойные леса, скажем, лиственница, движется на север", - пояснил ученый.



Движутся на север и пионерные виды, в том числе береза.

"Есть прогноз, что пионерные виды движутся на север со скоростью 0,8 км в год. Вместе с травянистыми растениями на север перемещаются и насекомые, которые, прежде всего, являются опылителями. Сейчас, например, в тундре стало много шмелей. Могут появиться инвазивные виды, которые могут нарушить экосистему", - отметил доктор биологических наук.



Появляются новые грибы. На территории научной станции "Спасская падь" был выявлен новый вид дождевого гриба Rhizopogon laricinus. Родственный гриб предпочитает сосновые леса, богатые азотом, но из-за потепления климата и с увеличением частоты лесных пожаров гриб изменил свои экологические условия произрастания.