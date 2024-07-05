Ученые воссоздали облик людей эпохи Золотой Орды

В лаборатории аддитивных технологий Башкирского государственного медуниверситета, которая работает на базе Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ, создали новые экспонаты для Евразийского музея кочевых цивилизаций. Завтра запланировано открытие его визит-центра.

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Как сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, это скульптурные изображения голов двух мужчин и одной женщины. Их останки нашли в мавзолеях Тура хана и Хусейн бека, относящихся к эпохе Золотой Орды. Облик древних жителей края восстановили антрополог Алексей Нечвалода и инженер лаборатории аддитивных технологий Фанир Кильмухаметов.

Научный сотрудник отдела этнологии Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Алексей Нечвалода - единственный в республике специалист, воссоздающий облики древних людей по методу М.М. Герасимова. Одна из его известных работ - реконструкция облика легендарного духовного лидера башкир XIV века Хусейн бека.