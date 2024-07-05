Флагманский Google Pixel 9 получит улучшенный сканер отпечатка пальцев

В линейке Google Pixel 9 планируется использовать ультразвуковой сканер отпечатка пальцев.

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По словам экспертов, это должно решить проблему медленного и ненадежного подэкранного сканера, которая наблюдалась в предыдущих моделях Pixel.

Отметим, что оптические сканеры часто критиковались за медленную скорость разблокировки, низкую точность и чувствительность к влаге и грязи.

Они также излучают яркую вспышку в условиях низкой освещенности, что может быть неприятным для пользователей.

В отличие от них, ультразвуковые сканеры, такие как Qualcomm 3D Sonic Gen 2, известны своей быстрой и надежной работой.

Они создают более детализированное изображение отпечатка пальца, что делает их менее подверженными ошибкам. Кроме того, они работают в любых условиях освещения, исключая необходимость яркой вспышки.

Напомним, что анонс линейки Pixel 9 ожидается уже совсем скоро, 13 августа.