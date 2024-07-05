В России стартовали продажи нового планшета Huawei

В России начались продажи нового планшета MatePad 11,5S от компании Huawei. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компаниях МТС и «М.Видео-Эльдорадо».

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Huawei MatePad 11,5S получил 11,5-дюймовый экран PaperMatte нового поколения с соотношением сторон 3:2 и частотой обновления до 144 Гц. Дисплей обладает полезной площадью 87% и разрешением 2800 на 1840 пикселей. Экраны типа PaperMatte обладают антибликовым покрытием, которое снижает нагрузку на глаза.

В МТС подчеркнули, что продажи планшетов в России второй год подряд демонстрируют позитивные показатели. Так, с января по июнь 2024 года в России было продано 1,18 млн устройств на сумму 26,2 млрд руб., что больше, чем годом ранее, на 30% в штуках и на 32% в деньгах.

«По итогам первого полугодия планшеты Huawei входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», – заявил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.



Россияне используют планшеты для общения и развлечений. По данным BigData МТС, 32% от всего мобильного трафика абонентов МТС, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 26% на просмотр видео и 18% на мессенджеры.