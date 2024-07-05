Xiaomi вывела наушники Open Earphones на мировой рынок

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь в соцсети Х анонсировал мировую премьеру аудиогарнитуры открытого типа — TWS-наушников Xiaomi OpenWear Stereo. Это мировое название устройства, китайское, под которым гарнитура была представлена в Поднебесной в апреле, — Xiaomi Open Earphones.

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Глава компании не уточнил дату мировых продаж и не назвал цену. Судя по его сообщению, эта версия ничем не будет отличаться от китайской.

Для справки: Xiaomi Open Earphones не перекрывает слуховой канал и органично повторяет форму уха, что обеспечивает естественную и удобную посадку. Благодаря гибкому силиконовому корпусу наушники можно легко сгибать и регулировать без риска поломки.

Гарнитура оснащена 10 мм динамическими излучателями, также поддерживает кодек LHDC и частоту дискретизации до 96 кГц. Кроме того, устройство получило сертификат качества звука Hi-Res Gold Label и QQ Music Premium.