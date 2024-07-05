ВВС США выбрали Blue Origin и Stoke Space для запуска малых спутников

Военно-воздушные силы (ВВС) США выбрали американские компании Blue Origin и Stoke Space Technologies для участия в программе Orbital Services Program 4 (OSP-4), предполагающей запуск малых спутников в интересах национальной безопасности. Об этом сообщает SpaceNews.

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Участник OSP-4 в течение 1-2 лет с момента заключения контракта с Пентагоном должен иметь возможность вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой не менее 180 килограммов. К настоящему времени Космические силы США заключили с американскими компаниями семь таких контрактов на общую сумму более 190 миллионов долларов.

Издание напоминает, что первый запуск ракеты Blue Origin New Glenn состоится в текущем году, тогда как Stoke Space Technologies свой носитель планирует запустить в 2025-м. Кроме Blue Origin и Stoke Space Technologies, в списке участников OSP-4 имеется еще 10 компаний — ABL Space Systems, Aevum, Astra, Firefly Aerospace, Northrop Grumman, Relativity Space, Rocket Lab, SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и X-Bow.

В июне издание сообщило, что компании Blue Origin, SpaceX и ULA в рамках третьей фазы программы National Security Space Launch (NSSL) получили контракты Пентагона на 5,6 миллиарда долларов на пять лет.