Хакеры украли данные создателей ChatGPT

Хакеры выкрали секретные технологии компании-создателя ChatGPT — OpenAI, среди которых есть информация о разработке технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

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Речь идет о взломе внутреннего онлайн-форума, на котором сотрудники OpenAI обсуждали новейшие технологии — это произошло в 2023 году. Тогда руководство компании сообщило о кибератаке как против сотрудников, так и против совета директоров компании, однако приняло решение не распространять новость публично. В качестве причины такого шага был назван тот факт, что информация о клиентах или партнерах украдена не была.

Большинство российских фирм оказалось не защищено от хакеров

Также руководство компании отказывается считать, что кража важной информации насчет разработки искусственного интеллекта могла бы быть угрозой национальной безопасности. Газета отмечает, что если частные группы хакеров оказались способны украсть информацию OpanAI, то и так называемые государственные хакеры, например, китайские, также могли бы это сделать.

До этого коллегия присяжных штата Мэриленд заочно обвинила гражданина России в попытке совершения хакерских атак на компьютерные системы правительственных учреждений Украины и ее союзников, включая США.

Ранее украинские хакеры атаковали сайт Московской биржи.