Amazon решила прекратить выпуск роботов-охранников Astro

Amazon объявила о прекращении программы Astro for Business, менее чем через год после запуска робота-охранника для малого и среднего бизнеса. Согласно внутренней электронной почте, цель этого шага - сосредоточить ресурсы на домашней версии робота.

© ferra.ru

Роботы Astro для бизнеса прекратят работу 25 сентября, а покупатели получат полный возврат средств и кредит в размере 300 долларов на покупку альтернативных решений. Изначально Astro for Business был запущен в ноябре 2023 года и оснащался техникой для автономного "патрулирования" территории.

Решение Amazon отражает смещение акцента в сторону потребительской робототехники, как отметил Линдо Сент-Энджел, вице-президент Amazon Devices. Увольнений не ожидается, а "пострадавшие" сотрудники перейдут на домашние проекты по робототехнике.

Бизнес-клиентам будет предложено приобрести домашнюю версию робота.