Недра Луны насыщены драгоценными камнями

Ученые из Университета Эхиме в Японии экспериментально доказали наличие минерала граната глубоко в недрах Луны. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

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Геологическая структура Луны состоит из центрального металлического ядра, покрытого мантией из оливина и пироксена. Такая картина внутренней части естественного спутника Земли была составлена на основе анализов лунных образцов и данных сейсмографов, записанных во время лунных миссий.

Исследователи также допускали существование богатого гранатом слоя лунных пород, однако до недавнего времени не могли доказать его наличие или отсутствие.

Чтобы решить этот вопрос, в новом исследовании команда синтезировала образец насыщенной гранатом породы в лаборатории, а затем подвергли пробу воздействию давления и температуры, чтобы воссоздать условия лунных глубин. Одновременно с этим ученые измеряли скорость движения звука в тестовом фрагменте.

Исследователи пришли к выводу, что скорости звука в лунных образованиях, содержащих большое количество граната, соответствуют сейсмическим и плотностным профилям глубоких недр Луны, на глубине от 740 до 1260 км.

Более того, они обнаружили, что горные породы, содержащие мало или совсем не содержащие граната, вряд ли могут объяснить наблюдаемые сейсмические скорости и плотности лунной мантии на этих глубинах.